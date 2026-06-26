Αποκλειστικό βίντεο: Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ιστιοφόρο

Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη και δεν κάνει διακρίσεις. Στην Σίφνο ο αέρας, όπως αναφέρει ο Παντελής Κάπουλας, ο οποίος κατέγραψε το βίντεο δοκίμασε τις αντοχές όλων μας. Ένας μικρός φόρος τιμής σε όλους τους καπετάνιους και τα πληρώματα που παλεύουν καθημερινά για την ασφάλεια των επιβατών τους. Να ταξιδεύουμε πάντα με σύνεση και σεβασμό στη θάλασσα. Στο αποκλειστικό βίντεο καταγράφονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έκαναν εξαιρετικά δύσκολους τους χειρισμούς. Κατά την προσπάθεια πρόσδεσης ενός γιοτ στον ντόκο, ο αέρας το παρέσυρε πάνω σε ένα αγκυροβολημένο ιστιοπλοϊκό. Ευτυχώς πάνω απ’ όλα δεν υπήρξε τραυματισμός. Οι συνθήκες αυτές υπενθυμίζουν πόσο απαιτητική μπορεί να γίνει η θάλασσα και πόσο δύσκολο έργο έχουν καθημερινά οι επαγγελματίες καπετάνιοι.