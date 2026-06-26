Μαχαίρωμα 15χρονου στην Καλλιθέα: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες

Στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες, παρουσιάστηκαν το πρωί, οι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για το μαχαίρωμα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ενός 15χρονου στην Καλλιθέα, που είχε σαν αποτέλεσμα, να χάσει τη ζωή του.

Ο Εισαγγελέας, άσκησε διώξεις κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκάλεσε θάνατο και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες, οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν και θα απολογηθούν στον Ανακριτή.