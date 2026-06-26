Επίθεση σκύλου σε 9χρονο

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένα 9χρονο παιδί στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν του επιτέθηκε ένας σκύλος και το δάγκωσε στο χέρι και σε άλλα σημεία του σώματος του.

Οι στιγμές που έζησε το παιδί , αποτυπώνονται στην φωτογραφία που παρουσιάζει ο Alpha με τον 9χρονο παιδί να δείχνει τα τραύματα του .

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες το ζώο επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και δάγκωσε το παιδί το οποίο ήταν ανήμπορο να αντιδράσει .

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Νοσοκομείο όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στον ιδιοκτήτη του σκύλου επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 Ευρώ.

Μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου