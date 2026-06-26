Ελεύθερη με όρους η 29χρονη για την επίθεση σε βάρος του συντρόφου της

Αφού της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δυο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της και απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης με τον 24χρονο), αφέθηκε ελεύθερη, μετά την απολογία της, η 29χρονη, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση κατά του 24χρονου συντρόφου της, την περασμένη Τρίτη, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατά την απολογία της, υποστήριξε, ότι ενήργησε, βρισκόμενη σε άμυνα, ενώ υποστήριξε, ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της, ο άνδρας, της ασκούσε, τόσο ψυχολογική, όσο και σωματική βία.

Περιέγραψε επίσης περιστατικό, όπου σύμφωνα με την ίδια, πριν από δυο εβδομάδες, ο 24χρονος, επιχείρησε να την πνίξει.

Αναφερόμενη στο επίμαχο περιστατικό, η 29χρονη, είπε ξέσπασε έντονος καβγάς, για ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινή τους συμβίωση.

Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε, ότι προσπάθησε να διαφύγει από το μπαλκόνι, με τον νεαρό να την εμποδίζει και να την εγκλωβίζει στο διαμέρισμα. Πήγε στην κουζίνα, πήρε τα δυο μαχαίρια και με αυτά επιτέθηκε στον νεαρό άνδρα.

«Αντέδρασα υπό καθεστώς ακραίου φόβου, δεν είχα πρόθεση να αφαιρέσω ζωή. Κάλεσα το ΕΚΑΒ μετά το συμβάν», είπε στον Ανακριτή.

Σε βάρος της 29χρονης είχε απαγγελθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.