Σητεία: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, χτες το μεσημέρι, στην Σητεία.
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Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο δστο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, για την γρήγορη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν ρίψεις νερού δύο εναέρια μέσα.
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