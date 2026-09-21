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Σητεία: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/09/2026 10:19
Σητεία: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, χτες το μεσημέρι, στην Σητεία.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν σε πυρκαγιά στη Σητεία

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο δστο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, για την γρήγορη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν ρίψεις νερού δύο εναέρια μέσα. 

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