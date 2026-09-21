Την σκότωσε γιατί …. τσακώθηκαν

Αρχικά πήρε την αστυνομία και ενημέρωσε ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους . Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο τον βρήκαν να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που η γυναίκα ήταν νεκρή .

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αστυνομία χθες βράδυ, αστυνομικοί, κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων (100) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας από διερχόμενο πολίτη, πήγαν σε σημείο της πόλης της Ηγουμενίτσας, όπου βρέθηκε νεκρή ημεδαπή γυναίκα.

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος στο μεταξύ είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, αναφέροντας ότι, από κοινού με γυναίκα με την οποία βρισκόταν μαζί της, είχαν πέσει θύμα επίθεσης από αγνώστους και ο ίδιος είχε απομακρυνθεί από το σημείο, χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται.

Στη συνέχεια, συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν πρώην σύντροφός του, της είχε καταφέρει πλήγματα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός της.Οι αστυνομικοί τον άκουσαν να τους λέει ότι προηγουμένως είχαν τσακωθεί .

Το μαχαίρι, καθ’ υπόδειξη του κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε σε σημείο όπου το είχε απορρίψει κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματιζόμενη δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.