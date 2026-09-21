Τέμπη: Στο επίκεντρο το κινητό του σταθμάρχη

Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Παράλληλα, το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για το αίτημα εξέτασης του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Την προηγούμενη εβδομάδα η εισαγγελέας είχε προτείνει να αρθεί το απόρρητο και να γίνει εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στη συσκευή.

Η έρευνα αφορά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα SMS και MMS, αλλά και τις επικοινωνίες μέσω εφαρμογών, όπως το Viber.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαγραμμένα αρχεία, ζητείται να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Με την εισαγγελική πρόταση συμφώνησαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης.

Το αίτημα κατατέθηκε μετά την κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού Γεώργιου Κουτσούμπα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε ένα «ενδεκάλεπτο κενό» στις επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τη Λάρισα και πριν από τη σύγκρουση.

Στην κατάθεσή της είχε επίσης αναφερθεί στα αιτήματα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και κατάσχεση του καταγραφικού του σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισας.

Την τρέχουσα εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί τρεις συνεδριάσεις.

Μεταξύ των μαρτύρων που αναμένεται να καταθέσουν είναι και η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, θύματος της τραγωδίας.

Στη δίκη για το δυστύχημα κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη φορέων και οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου, μεταξύ άλλων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και της ΡΑΣ, καθώς και στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 αντιμετωπίζουν κατηγορία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία των μέσων σταθερής τροχιάς, με ενδεχόμενο δόλο, οι οποίες συνδέονται με τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Για τη συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη προβλέπεται ποινή έως και ισόβια κάθειρξη.