Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν σε πυρκαγιά στη Σητεία

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30, σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία.

Προς ώρας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, και τρεις υδροφόρες του Δήμου Σητείας.

Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα.

Στις 16:43 εστάλη μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.