Δύο αδελφές 2 και 4 ετών μόνες στον δρόμο

Μόνες τους στο πεζοδρόμιο βρέθηκαν χθες το μεσημέρι δύο μικρές αδελφές, ηλικίας 2 και 4 ετών, στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο κορίτσια εντοπίστηκαν στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι τους. Δεν υπήρχε μαζί τους κάποιος ενήλικας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ανήλικες είχαν φύγει από την επίβλεψη του 31χρονου πατέρα τους.

Περαστικοί αντιλήφθηκαν τα παιδιά να βρίσκονται μόνα τους στον δρόμο και ενημέρωσαν τις αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τις δύο αδελφές.

Ο 31χρονος πατέρας, με καταγωγή από την Γκάνα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων.