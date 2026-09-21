Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε βασικές λεωφόρους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Επιβαρυμένος ο Κηφισός

Στον Κηφισό, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ρεύμα ανόδου. Η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και φτάνει έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Κίνηση στο κέντρο και τον Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία είναι αυξημένη, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Η κίνηση είναι αυξημένη και στην Αττική Οδό. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις.