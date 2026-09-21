Μαρία Μαζωνάκη: «Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο»

Μια σύντομη αλλά συγκινητική δήλωση έκανε η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η Μαρία Μαζωνάκη συναντήθηκε με την τηλεοπτική κάμερα έξω από το σπίτι τους και απάντησε ευγενικά στις ερωτήσεις.

Χωρίς να επεκταθεί, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο που στήριξε την οικογένεια.

«Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ πολύ», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τη μνήμη του αδελφού της.

«Ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή της ήταν σύντομη, όμως είχε ξεκάθαρο αποδέκτη: τον κόσμο που εξακολουθεί να κρατά ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.