Χαλκιδική: 52χρονος παρέσυρε ηλικιωμένη
Νεκρή η γυναίκα
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, όταν ένας 52χρονος οδηγός παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.
Όλα συνέβησαν χτες το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 90χρονη γυναίκα κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, όταν ο 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου την παρέσυρε.
Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου και κατέληξε.
Ο 52χρονος άνδρας συνελήφθη, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
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