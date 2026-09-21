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Χαλκιδική: 52χρονος παρέσυρε ηλικιωμένη

Νεκρή η γυναίκα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/09/2026 10:57
Χαλκιδική: 52χρονος παρέσυρε ηλικιωμένη
INTIME

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, όταν ένας 52χρονος οδηγός παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Όλα συνέβησαν χτες το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 90χρονη γυναίκα κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, όταν ο 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου την παρέσυρε.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου και κατέληξε.

Ο 52χρονος άνδρας συνελήφθη, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

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