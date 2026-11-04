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Σύρος: Σάλος με προσβλητικές συμπεριφορές έξω από Ιερά Μονή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/11/2026 13:53
Σύρος: Σάλος με προσβλητικές συμπεριφορές έξω από Ιερά Μονή
ΙΝΤΙΜΕ

Όργή προκάλεσαν προσβλητικές συμπεριφορές που σημειώθηκαν χτες έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας στην Σύρο.

Όλα συνέβησαν όταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρισκόταν στο νησί, επισκέφτηκαν το Μοναστήρι. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Σύρου, οι επιβάτες προέβησαν σε πράξεις προσβολής της δημόσιας ευπρέπειας μέσα σε κοινόχρηστο χώρο στην Ιερά Μονή και του παιδικού σταθμού “Στην Παλάμη του Θεού”. Μάλιστα μπροστά στο περιστατικό βρίσκονταν γονείς με τα παιδιά τους καθώς και εκπαιδευτικοί.

Ο Δήμος Σύρου μέσα από την ανάρτησή του, εκφράζει την οργή και καταδικάζει τις συγκεκριμένες πράξεις.

Οι επισκέπτες, ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο χτες σήμανε συναγερμός για τοποθέτηση βόμβας. Οι αρχές χτένισαν το πλοίο χωρίς να βρούν ωστόσο κάτι. Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στις 5 το απόγευμα προς το Ισραήλ.

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