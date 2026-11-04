Αιτωλικό: Νεκρά ψάρια και σκουπίδια στη λιμνοθάλασσα

Νεκρά ψάρια, έντονη παρουσία απορριμμάτων και σοβαρά προβλήματα στα νερά καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, με τις τελευταίες εικόνες να προκαλούν ανησυχία για την κατάσταση του οικοσυστήματος.

Το φαινόμενο του υδρόθειου, η άνοδος της στάθμης των νερών και η μπασά, που προκαλεί αναστροφή των νερών, συνθέτουν μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Lampros Charelos

Οι εικόνες από τη λιμνοθάλασσα δείχνουν νεκρές τσιπούρες και λαβράκια, αλλά και άλλα είδη ψαριών να βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού. Ορισμένα από αυτά προσπαθούν να βρουν οξυγόνο, δίνοντας μάχη για να επιβιώσουν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Lampros Charelos

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την παρουσία πλαστικών και άλλων απορριμμάτων μέσα στα νερά. Τα σκουπίδια συμπληρώνουν την εικόνα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, σε μια περιοχή όπου το φυσικό περιβάλλον δοκιμάζεται.

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού εκπέμπει SOS

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην εμφάνιση νεκρών ψαριών ή σε μια πρόσκαιρη επιβάρυνση των νερών. Η εικόνα που καταγράφεται αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχεται συνολικά το οικοσύστημα και τον κίνδυνο απώλειας ενός σημαντικού φυσικού πλούτου για την περιοχή.

Η κατάσταση προκαλεί ερωτήματα για το πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα και πόσα ψάρια θα χαθούν, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση.

Η λιμνοθάλασσα αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του Αιτωλικού, αλλά και φυσικό πλούτο που συνδέεται με το μέλλον των επόμενων γενεών. Η προστασία της απαιτεί ενδιαφέρον, ευθύνη και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Το μήνυμα που προκύπτει από τις εικόνες είναι σαφές: η λιμνοθάλασσα χρειάζεται προστασία και δεν μπορεί να παραμένει στην τύχη της.