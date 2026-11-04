Μαραθώνιος 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και βορειοανατολική Αττική τίθενται σε εφαρμογή από αύριο έως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και των παράλληλων αγώνων δρόμου των 1.200, 5 και 10 χιλιομέτρων.

Η Τροχαία προχωρά σε διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, ενώ οι περιορισμοί θα αφορούν όλα τα οχήματα, ακόμη και ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής και σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στα σημεία όπου θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των αγώνων και να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου με τους δύο διαδοχικούς αγώνες δρόμου των 5 χιλιομέτρων και των 5km Universities Night Run, από τις 17:00 έως τις 21:10. Η εκκίνηση θα δοθεί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Νωρίτερα, από τις 16:00 έως τις 16:55, θα πραγματοποιηθεί αγώνας 1.200 μέτρων για παιδιά, Special Olympics και ΑμεΑ, με διαδρομή από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μέσω της Ηρώδου Αττικού προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών, από τις 08:30 έως τις 18:15. Η εκκίνηση θα δοθεί στον Μαραθώνα και οι δρομείς θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, της λεωφόρου Μεσογείων, της Μιχαλακοπούλου, της Φειδιππίδου και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

Την ίδια ημέρα, από τις 08:00 έως τις 10:10, θα διεξαχθεί και ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, με αφετηρία τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Που θα ισχύσουν απαγορεύσεις την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Από τις 15:00 της Παρασκευής έως τις 22:00 της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό, μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και της οδού Ερατοσθένους. Εξαιρούνται τα οχήματα ύψους έως 2,50 μέτρα

Στην Αρδηττού, μεταξύ των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό

Στη Μάρκου Μουσούρου, σε όλο το μήκος της

Οι δρόμοι που κλείνουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Το Σάββατο τίθενται σε ισχύ πρόσθετοι περιορισμοί, ενόψει των αγώνων στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην οδό Αρχιμήδους, μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μάρκου Μουσούρου. Στο ίδιο τμήμα θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 08:00 έως τις 22:30 του Σαββάτου.

Από τις 09:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, μεταξύ των οποίων:

Λεωφόρος Μεσογείων, από τη λεωφόρο Παναγιώτη Κανελλοπούλου έως τη Φειδιππίδου

Λεωφόρος Μεσογείων, από τη λεωφόρο Παναγιώτη Κανελλοπούλου έως τη Φειδιππίδου Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου

Αρδηττού

Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Μεσογείων και Φειδιππίδου

Φειδιππίδου, μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Μιχαλακοπούλου

Πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου

Ευφορίωνος και Ερατοσθένους

Λεωφόρος Συγγρού, μεταξύ Βασιλίσσης Αμαλίας και Αμβροσίου Φραντζή

Αθανασίου Διάκου και Ριζάρη

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου

Επιπλέον, από τις 14:00 έως τις 22:30 του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 θα ισχύσουν επιπλέον διακοπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη Ριζάρη, στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στις οδούς Μελεάγρου και Κλεάνθους, στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στη Χαριλάου Τρικούπη και στη Ρήγα Φεραίου.

Τέλος, η λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ θα παραμείνει κλειστή σε όλο το μήκος της από τις 14:00 έως τις 21:00.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής 8 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του Αυθεντικού Μαραθωνίου, οι αποκλεισμοί θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου από τον Μαραθώνα μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Από τις 04:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄, ενώ στην οδό Αρχιμήδους, μεταξύ Πλατείας Πλαστήρα και Μάρκου Μουσούρου, η διακοπή θα ισχύσει από τις 05:00 έως τις 19:30.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στη διαδρομή του Μαραθωνίου

Στη λεωφόρο Μαραθώνος θα ισχύσουν διαδοχικοί αποκλεισμοί, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα:

Από την αφετηρία έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, και στα δύο ρεύματα, από τις 05:00 έως τις 13:30

Από τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη λεωφόρο Διονύσου, από τις 07:30 έως τις 15:00

Από τη λεωφόρο Διονύσου έως τη λεωφόρο Λαυρίου – Κλεισθένους, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, από τις 08:00 έως τις 16:45

Στη συνέχεια, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως τη λεωφόρο Κατεχάκη, από τις 08:30 έως τις 18:30

Αποκλεισμοί θα ισχύσουν επίσης στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στη Δημοκρατίας, στην Αγίας Παρασκευής, στη Χρυσής Σμύρνης και στην οδό Σπηλαίου Πανός.

Παράλληλα, κλειστοί θα είναι συγκεκριμένοι κλάδοι εξόδου της Αττικής Οδού:

Η έξοδος προς Ραφήνα από τις 07:00 έως τις 15:00

Η έξοδος προς Παλλήνη από τις 07:00 έως τις 16:30

Η έξοδος 15, προς λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα, από τις 08:00 έως τις 17:00

Κυκλοφοριακές διακοπές στο κέντρο της Αθήνας

Από τις 05:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, καθώς και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Από τις 05:00 έως τις 19:30 θα παραμείνουν κλειστές η λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, η Αρδηττού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας.

Επιπλέον, από τις 05:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μεταξύ Βασιλίσσης Αμαλίας και Ζαχάρωφ

Στη Ριζάρη

Στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄

Στις οδούς Μελεάγρου και Κλεάνθους

Στη λεωφόρο Μεσογείων, μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών

Στη Φειδιππίδου, μεταξύ Μιχαλακοπούλου και λεωφόρου Κηφισίας

Στη Θηβών, στο τμήμα μεταξύ Μικράς Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα προς Μεσογείων

Στη Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Ιλισίων και Μεσογείων

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και Αλεξάνδρας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ Πανόρμου και Κηφισίας

Που επιτρέπεται η κάθετη διέλευση οχημάτων

Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων, ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών από τη μαραθώνια διαδρομή.

Εξαιρούνται συγκεκριμένοι ελεγχόμενοι κόμβοι:

Λεωφόρος Μαραθώνος και Διονύσου

Λεωφόρος Μαραθώνος, Αρτέμιδος και Φειδιππίδου

Λεωφόρος Μαραθώνος και Αγίας Μαρίνας

Λεωφόρος Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Λεωφόρος Μαραθώνος και Αγίου Δημητρίου – Ελευθερίου Βενιζέλου

Λεωφόρος Μαραθώνος και Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως

Λεωφόρος Μαραθώνος και λεωφόρος Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων

Λεωφόρος Μεσογείων και Αγίου Ιωάννου – Ελπίδος

Λεωφόρος Μεσογείων και Κατεχάκη

Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄, αποκλειστικά για οχήματα της Πυροσβεστικής

Η Τροχαία διευκρινίζει ακόμη ότι πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών, rollers και skateboards δεν επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα. Τα οχήματα της διοργάνωσης θα πρέπει επίσης να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Που μπορούν να κινηθούν οι οδηγοί – Τα εναλλακτικά δρομολόγια

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία προτείνει ενδεικτικές εναλλακτικές διαδρομές. Για τις μετακινήσεις από το κέντρο της Αθήνας προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πανόρμου, της λεωφόρου Κηφισίας και της Κατεχάκη.