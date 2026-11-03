Σύρος: Προειδοποίηση για βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην Σύρο, καθώς έχουν δεχτεί καταγγελία για τοποθετημένο εκρηκτικό μηχανισμό στα ύφαλα πλοίου που βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού. Στο πλοίο επιβαίνουν 940 επιβάτες και 597 μέλη του πληρώματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για κρουαζιερόπλοιο σημαίας Παναμά. Στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη του Λιμενικού σώματος με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ιδιώτης δύτης. Ομάδα της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών αναμένεται επίσης να φτάσει στο σημείο.

“Χτενίζουν” τα ύφαλα

Οι πρώτοι έλεγχοι στο πλοίο από τον ειδικό σκύλο και τους δύτες ήταν αρνητικοί. Λίγο μετά τις 9 αναμένεται να φτάσει στο νησί και η μονάδα υποβρυχίων αποστολών προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα στους χώρους του πλοίου.

Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να αποπλεύσει για το Ισραήλ στις 5.

Πηγή βίντεο: Facebook Cycladeslive