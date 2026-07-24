ΑΑΔΕ: Ο καφές… πρόδωσε τη φοροδιαφυγή

Μια νέα, πιο στοχευμένη μέθοδο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας τα στοιχεία των αγορών πρώτων υλών για να διαπιστώσει αν οι δηλωμένες πωλήσεις μιας επιχείρησης ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καφετέριας, όπου οι ελεγκτές συνέκριναν τις ποσότητες καφέ, γάλακτος, σοκολάτας και άλλων αναλώσιμων που είχε προμηθευτεί η επιχείρηση με τις αποδείξεις που είχε εκδώσει. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι πωλήσεις που είχαν δηλωθεί ήταν σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που δικαιολογούσε η κατανάλωση των πρώτων υλών, αποκαλύπτοντας απόκρυψη εσόδων άνω των 203.000 ευρώ. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε τον καταλογισμό φόρων, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι νόμιμη και επαρκώς τεκμηριωμένη.

Η πρακτική αυτή δείχνει τη στροφή της φορολογικής διοίκησης προς ελέγχους που βασίζονται σε δεδομένα και διασταυρώσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απόκρυψης τζίρου. Επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και αναψυχής βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο, καθώς η κατανάλωση των πρώτων υλών μπορεί να αποτυπώσει με μεγάλη ακρίβεια τον πραγματικό αριθμό των προϊόντων που διατέθηκαν στους πελάτες.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι σαφές: η φοροδιαφυγή δεν εντοπίζεται πλέον μόνο στα ταμεία και στα λογιστικά βιβλία, αλλά και στις ίδιες τις προμήθειες των επιχειρήσεων. Οι σύγχρονες τεχνικές ελέγχου αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, καθιστώντας ολοένα και δυσκολότερη την απόκρυψη εισοδημάτων.