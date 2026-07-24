Στο «κόκκινο» 11 περιοχές της χώρας

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) τέθηκαν σήμερα, έντεκα περιοχές της χώρας, καθώς από σήμερα έως και το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Για τον λόγο αυτό συνεδρίασε την Πέμπτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από σύγκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα πιο έντονα φαινόμενα για σήμερα αναμένονται στις Σποράδες, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και στα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται επίσης σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Νότια Εύβοια και Αττική, όπου οι βροχές αναμένονται κυρίως το απόγευμα και το βράδυ.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες στις Σποράδες, τη Θάσο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις εξής περιοχές:

· Περιφέρεια Αττικής

· Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

· Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

· Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

· Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

· Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ περιφέρειες και δήμοι καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική έχει θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για πλημμύρες και έχει αυξήσει την ετοιμότητα των υπηρεσιών στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να τηρούν βασικά μέτρα αυτοπροστασίας:

· Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

· Να ελέγξουν ότι λούκια και υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

· Να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια και μετά τις καταιγίδες.

· Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε παραθαλάσσιες περιοχές όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

· Να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

· Να αποφεύγουν τη στάση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια.

· Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας συνιστάται η αποφυγή χρήσης ηλεκτρικών συσκευών μέσα στο σπίτι, η παραμονή μέσα στο όχημα εάν βρίσκονται στον δρόμο και η άμεση αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.