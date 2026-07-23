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Κρήτη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε σκάφος με 10 επιβαίνοντες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/07/2026 22:16
Κρήτη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε σκάφος με 10 επιβαίνοντες
INTIME

Προσάραξη και εισροή υδάτων σε  E/Γ T/P σκάφος με 10επιβάινοντες στη Θαλάσσια περιοχή  Aγίων Αποστόλων Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν  1 ΠΛΣ και 3 ιδιωτικά σκάφη ενώ οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Το σκάφος ρυμουλκύθηκε από το Λιμενικό στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

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