Κρήτη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε σκάφος με 10 επιβαίνοντες

Προσάραξη και εισροή υδάτων σε E/Γ T/P σκάφος με 10επιβάινοντες στη Θαλάσσια περιοχή Aγίων Αποστόλων Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν 1 ΠΛΣ και 3 ιδιωτικά σκάφη ενώ οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Το σκάφος ρυμουλκύθηκε από το Λιμενικό στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.