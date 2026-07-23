Κρήτη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε σκάφος με 10 επιβαίνοντες
Προσάραξη και εισροή υδάτων σε E/Γ T/P σκάφος με 10επιβάινοντες στη Θαλάσσια περιοχή Aγίων Αποστόλων Χανίων.
Στο σημείο έσπευσαν 1 ΠΛΣ και 3 ιδιωτικά σκάφη ενώ οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Το σκάφος ρυμουλκύθηκε από το Λιμενικό στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις