Δενδροπόταμος: Οκτώ συλλήψεις για κάνναβη

Χειροπέδες όχι σε ένα, όχι σε δύο, αλλά σε οκτώ άτομα πέρασαν οι αστυνομικοι στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου εντόπισαν αρχικά πέντε άτομα που είχαν προμηθευτεί ναρκωτικά από τρία σπίτια στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Στη συνέχεια μετά από έρευνα στα σπίτια αυτά συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα τα οποία φέρονται να ήταν οι διακινητές .

Οι έρευνες των αρχών εκτείνονται και στην αναζήτηση μίας 54χρονης η οποία φαίνεται πως έχει σχέση με την υπόθεση.

Στα σπίτια μετά από την έρευνα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 1,57 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, κοκαϊνη ,MDMA και κατεργασμένη κάνναβη(σοκολάτα), δύο σύριγγες με άγνωστη ναρκωτική ουσία , το χρηματικό ποσό των 1905 ευρώ, επτά κινητά τηλέφωνα, δύο ζυγαριές ενώ οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους και κάμερες για να επιτηρούν τους δρόμους γύρω από τα σπίτια.

Η έρευνα αποκάλυψε πως σε βάρος ενός συλληφθέντα εκκρεμούν δύο αποφάσεις δικαστηρίων κατά τις οποίες καταδικάστηκε σε φυλάκιση για διακίνηση ναρκωτικών.

Τα οκτώ άτομα οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης .