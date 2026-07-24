“Ξεσκεπάστηκε” η “σπείρα των εξωλέμβιων”

Στο φως ήρθε η δράση σπείρας τα μέλη της οποίας “ξήλωναν” εξωλέμβιες μηχανές από επαγγελματικά και μη σκάφη. Σύμφωνα με την αστυνομία η δράση της σπείρας εκτείνεται χρονικά στα τρία χρόνια ενώ οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της μετά από πολύμηνες έρευνες. Στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025 η ΕΛ.ΑΣ. είχε δεχτεί αναφορές για 69 καταγγελόμενες περιπτώσεις κλοπών που είχαν πραγματοποιηθεί είτε σε λιμάνια είτε σε χώρου φύλαξης των σκαφών στη στεριά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, οι δράστες εντόπιζαν τα σκάφη και τη νύχτα πήγαιναν στα σημεία που βρίσκονταν και με ειδικό εξοπλισμό αφαιρούσαν τα μηχανήματα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας εντοπίστηκαν τρεις μηχανές σκαφών δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους και διάφορα εργαλεία διάρρηξης.

Τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν ενώπιων της Δικαιοσύνης , τα οποία έχουν καταγωγή από τη Γεωργία, εκεί όπου φαίνεται πως πωλούνταν οι κλεμένες μηχανές.

Δύο από αυτους καταδικάστηκαν από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή κάθειρξης 6 ετών έκαστος ενώ στους άλλους δύο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 και 3 ετών αντίστοιχα με 3ετή αναστολή. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο για διακεκριμένες κλοπές από κοινού ενώ τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Οι δύο που καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης αφέθηκαν ελέυθεροι μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό ενώ, είναι εμπλεκόμενοι σε 69 και 65 κλοπές αντιστοιχα. Οι άλλοι δύο εμπλέκονται σε 4 και 18 κλοπές ο καθένας.

Τρεις από τους βασικούς κατηγορούμενους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Τη δράση της σπείρας αποκάλυψαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.