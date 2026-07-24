Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος για σεξουαλική παρενόχληση

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται άνδρας ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη.

Ο 49χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία χτες, σύμφωνα με την οποία προσέγγισε την ανήλικη και την παρενόχλησε σεξουαλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιων της Δικαιοσύνης.