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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος για σεξουαλική παρενόχληση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/07/2026 10:20
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος για σεξουαλική παρενόχληση
INTIME

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται άνδρας ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη.

Ο 49χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία χτες, σύμφωνα με την οποία προσέγγισε την ανήλικη και την παρενόχλησε σεξουαλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ο άνδρας κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιων της Δικαιοσύνης.

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