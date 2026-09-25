Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Σήμερα η πρώτη πληρωμή

Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου.

Η πρώτη καταβολή αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, αλλά και όσους αποχώρησαν από την εργασία τους από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Σήμερα πληρώνονται επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σήμερα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις για τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ.

Πότε πληρώνονται ΙΚΑ και πρώην Ταμεία μισθωτών

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Εκείνη την ημέρα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δημοσίου

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Έτσι, οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου ολοκληρώνονται με τη δεύτερη μεγάλη καταβολή, που αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.