Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι

Στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τις ημερομηνίες πληρωμών που έχει γνωστοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες, με τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Παρασκευή: 25 Σεπτεμβρίου οι πρώτες πληρωμές

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, με βάση τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου: η δεύτερη πληρωμή

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 ακολουθεί η πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις του Δημοσίου

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.