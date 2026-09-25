Αναζητούν πέντε άτομα που έμεναν στο κτίριο της Λυσικράτους

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Στο διαμέρισμα υπήρχαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Στον πρώτο όροφο υπήρχε ένα διαμέρισμα Airbnb, το οποίο είχαν νοικιάσει τρεις Αμερικανοί. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια θα αναχωρούσαν σήμερα στις 11 το πρωί, ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν είχαν φύγει από το διαμέρισμα.

Στο ισόγειο, το διαμέρισμα ανήκει σε έναν 80χρονο, ο οποίος φέρεται να το χρησιμοποιούσε περιστασιακά και δεν βρισκόταν στο εσωτερικό του.