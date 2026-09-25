Ρόδος: Του έδωσε χρήματα – Την απείλησε με γυμνές φωτογραφίες

Κατέβαλε το ποσό των 15.417 ευρώ

Μία παράξενη περίπτωση απάτης κατήγγειλε 44χρονη γυναίκα από την Πολωνία, η οποία κατοικεί στη Ρόδο.

Όπως φέρεται η γυναίκα κατήγγειλε 28χρονο αλβανικής καταγωγής για υπόθεση που αφορά, εξαπάτηση συνολικού ύψους 15.417 ευρώ και μεταγενέστερες απειλές με τη χρήση προσωπικού φωτογραφικού υλικού.

Η έρευνα βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι κατέβαλε τα χρήματα σε δόσεις κατά τα έτη 2023 και 2024. Όπως υποστηρίζει, ο 28χρονος την έπεισε επικαλούμενος περιστατικά που αποδείχθηκαν αναληθή και παρουσιάζοντας στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Οι καταβολές των 15.417 ευρώ το 2023 και το 2024

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην καταγγελία, η 44χρονη έδωσε στον 28χρονο συνολικά 15.417 ευρώ, πιστεύοντας τις εξηγήσεις που της είχε δώσει για την ανάγκη καταβολής των χρημάτων.

Αργότερα, η γυναίκα κατήγγειλε ότι διαπίστωσε πως τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι πληρωμές δεν ήταν αληθή και την είχει εξαπατήσει. Έτσι, η 44χρονη ζήτησε από τον 28χρονο να επιστρέψει το ποσό.

Η καταγγελία για απειλές με προσωπικό υλικό

Κατά την ίδια καταγγελία, όταν η 44χρονη ζήτησε να της επιστρέψει το ποσό, ο 28χρονος φέρεται να απείλησε τη 44χρονη ότι θα την «καταστρέψει».

Ειδικότερα η απειλή, όπως καταγγέλλεται, συνδεόταν με την αποστολή γυμνών φωτογραφιών της γυναίκας στα παιδιά της. Ο 28χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο προσωπικό υλικό.

Τι εξετάζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ρόδο.

Η έρευνα αφορά δύο διακριτά σκέλη: τις συνθήκες υπό τις οποίες η 44χρονη κατέβαλε τα 15.417 ευρώ και τις καταγγελλόμενες απειλές που ακολούθησαν όταν ζήτησε την επιστροφή τους.