Χανιά: Αποζημίωση 60.000 ευρώ μετά από τέσσερα χρόνια φυλάκισης

Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης όρισε 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης

Αποζημίωση που υπολογίζεται σε περίπου 60.000 ευρώ επιδίκασε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης, στα Χανιά, σε 71χρονο που παρέμεινε υπό κράτηση για περίπου τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο υπόθεσης κακοποίησης 19χρονου με αναπηρία. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και προβλέπει την καταβολή 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα το καλοκαίρι του 2021 και κρατήθηκε έως την οριστική απαλλαγή του τον Δεκέμβριο του 2025. Η δικαστική εξέλιξη που αφορά την υπόθεση συνδέεται με νέα ιατροδικαστική αξιολόγηση.

Τα ευρύματα της αξιολόγησης ανέτρεψαν τα δεδομένα που είχαν προκύψει από την αρχική έκθεση.

Η νέα ιατροδικαστική εξέταση στο Ηράκλειο

Η υπόθεση επανεξετάστηκε έπειτα από αμφισβήτηση της αρχικής ιατροδικαστικής έκθεσης από την υπεράσπιση. Οι δικηγόροι είχαν υποστηρίξει ότι δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο κατά την αρχική εξέταση του 19χρονου.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει νέα εξέταση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Παρόντες ήταν δύο ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, καθώς και δύο ιδιώτες τεχνικοί σύμβουλοι των δύο πλευρών.

Από τη νέα ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν κακώσεις ή ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς για βιασμούς του 19χρονου με αναπηρία. Τα συμπεράσματα αυτά διαφοροποιήθηκαν από εκείνα της αρχικής έκθεσης του ιατροδικαστή Χανίων, στην οποία είχαν καταγραφεί σχετικά ευρήματα.

Ο ιατροδικαστής Χανίων και οι διώξεις

Ο ιατροδικαστής Χανίων, του οποίου το πόρισμα τέθηκε υπό αμφισβήτηση από την υπεράσπιση, είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη. Ωστόσο, δεν παρέστη, καθώς νοσούσε από Covid.

Τον περασμένο Ιούλιο έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη ιατροδικαστική εξέταση συγκαταλέγεται στις οκτώ υποθέσεις που συνδέονται με τις διώξεις σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων. Ο ιατροδικαστής συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Η ιατροδικαστική εξέταση του 19χρονου είχε αποτελέσει το βασικό στοιχείο που οδήγησε στην παραπομπή πέντε προσώπων στην υπόθεση.

Νομικές ενέργειες μετά την αθώωση

Η δικηγόρος του 71χρονου, ανέφερε ότι ο εντολέας της προτίθεται να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες μετά τις νεότερες εξελίξεις. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας