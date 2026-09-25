Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι, αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά έως τα 5 μποφόρ.

Πού θα βρέξει

Ο καιρός θα είναι άστατος κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια έως τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται παροδικές νεφώσεις.

Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται ως προς τις μέγιστες τιμές στα νότια. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 23 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24.

Στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Στην Κρήτη θα κινηθεί από 8 έως 24 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα από 13 έως 24-25.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι και ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με ένταση έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.