Κρυονέρι: Καταγγελία για επίθεση λύκου σε κάτοικο

Ένας κάτοικος στο Κρυονέρι καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση από λύκο.

Την επίθεση έκανε γνωστή ο αδερφός του με δημοσίευσή του στον λογαριασμό του στο Facebook.

“Ένας λύκος επιτέθηκε στον αδερφό μου στην είσοδο του δάσους, μόλις 100 μέτρα από το νεκροταφείο του χωριού“, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην δημοσίευση του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FACEBOOK-Thanasis Linardos

Συγκεκριμένα, ο κάτοικος της περιοχής φέρεται να πάλευε με τον λύκο για περιπου 8 λεπτά. Ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να προστατευτεί παλεύοντας και χρησιμοποιώντας ότι αντικείμενο μπορούσε να βρει.

Ωστόσο, τα τραύματα στο σώμα του δεν περνούν απαρατήρητα.

«Μα εσείς μπαίνετε στο δάσος και στον χώρο των λύκων».

Όπως διευκρινίζει ο αδερφός του άτυχου θύματος της επίθεσης: “Το Κρυονέρι και η περιοχή γύρω από το χωριό δεν είχαν ποτέ παρουσία λύκων όπως αυτή που βλέπουμε σήμερα. Οι οικογένειές μας κατοικούν εδώ από το 1922. Δεν εμφανιστήκαμε εμείς ξαφνικά στον χώρο τους. Και σήμερα ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση στην είσοδο του δάσους, δίπλα στο νεκροταφείο του χωριού.”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FACEBOOK- Thanasis Linardos

Η έκληση προς τον Δήμο και την Περιφέρεια

“Οι συναντήσεις με λύκους στην περιοχή γίνονται όλο και συχνότερες και τα περιστατικά όλο και πιο ανησυχητικά. Πρέπει πρώτα να γίνει το κακό για να γίνει κάτι;”

Προς τον Δήμο, την Περιφέρεια και κάθε αρμόδια υπηρεσία:

“Θα κάνετε επιτέλους κάτι ή θα συνεχίσουμε να είμαστε θεατές μέχρι να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ή, ακόμα χειρότερα, ανθρώπινο θύμα; Δεν ζητάμε να πάρει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του.

Ζητάμε το αυτονόητο:

Άμεση καταγραφή του περιστατικού, αξιολόγηση του κινδύνου και απομάκρυνση τους ! Γιατί μετά το κακό, όλοι θα αναρωτιούνται «πώς έγινε». Το θέμα είναι να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί. Κάντε κάτι τώρα. Όχι όταν θα είναι αργά.” Τονίζει στην δημοσίευσή του.

Πηγή:FACEBOOK