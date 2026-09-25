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Έκτακτες διακοπές νερού σήμερα σε Αγία Παρασκευή και Αιγάλεω

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/09/2026 12:20
Έκτακτες διακοπές νερού σήμερα σε Αγία Παρασκευή και Αιγάλεω
AP Photo/Markus Schreiber

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, προβλήματα στην υδροδότηση αναμένονται στην Αγία Παρασκευή και στο Αιγάλεω.

Αγία Παρασκευή 

Στην Αγία Παρασκευή, στην περιοχή Κοντόπευκο, η διακοπή υδροδότησης αφορά το σημείο Κύπρου και Κνωσού.

Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο σημείο περιλαμβάνεται στις έκτακτες διακοπές νερού που ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ για σήμερα, Παρασκευή.

Διακοπή υδροδότησης και στο Αιγάλεω 

Διακοπή νερού θα σημειωθεί και στο Αιγάλεω. Η διακοπή αφορά το σημείο Εθνικής Αντιστάσεως και Νίκης.

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