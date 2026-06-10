Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο της Αιγιάλειας, με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι θα είναι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στη μονοκατοικία.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί αναμένουν και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις σορούς της 54χρονης και του 26χρονου.

Όσον αφορά στον 65χρονο Ιταλό υπήκοο, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής, μετά τον εντοπισμό του αεροβόλου στο σπίτι.