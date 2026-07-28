Νάξος: Εντοπίστηκαν 42 μετανάστες στην παραλία της Αγιασσού

Σαράντα δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα στην παραλία της Αγιασσού, στη νότια Νάξο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 26 ενηλίκους και 16 παιδιά, οι οποίοι δήλωσαν ότι κατάγονται από τη Συρία, τη Σομαλία, το Ιράκ και την Παλαιστίνη.

Οι μετανάστες έγιναν αντιληπτοί από στελέχη του Λιμενικού Σώματος μετά την άφιξή τους στην παραλία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Χώρα της Νάξου.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού, όπου αναμένεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Νάξος δεν συγκαταλέγεται στους συνήθεις προορισμούς των διακινητών. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι 42 μετανάστες έφτασαν στο νησί, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν στην περιοχή με ταχύπλοο ή βοηθητικό σκάφος.

Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των προσώπων που οργάνωσαν και πραγματοποίησαν τη μεταφορά τους.