Ο Alpha στον Λόγγο – Σκότωσαν μητέρα και γιο
Ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος
Διπλή δολοφονία είχαμε σήμερα στο Αίγιο, με θύμα έναν 26χρονο, και τη μητέρα του. Ο νεαρός, βρέθηκε πυροβολημένος στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του έχει τραύματα από μαχαίρι, και όλα δείχνουν ότι πάλεψε με τον δράστη, για να σώσει το παιδί της. Για την υπόθεση, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή.
Ωστόσο ένα πολύ σημαντικό εύρημα έχουν στα χέρια τους οι αρχές.
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