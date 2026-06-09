Ο Alpha στον Λόγγο – Σκότωσαν μητέρα και γιο

Διπλή δολοφονία είχαμε σήμερα στο Αίγιο, με θύμα έναν 26χρονο, και τη μητέρα του. Ο νεαρός, βρέθηκε πυροβολημένος στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του έχει τραύματα από μαχαίρι, και όλα δείχνουν ότι πάλεψε με τον δράστη, για να σώσει το παιδί της. Για την υπόθεση, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ωστόσο ένα πολύ σημαντικό εύρημα έχουν στα χέρια τους οι αρχές.