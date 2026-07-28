Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε καφετέρια στις Σέρρες

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που τρεις κουκουλοφόροι εισβάλλουν σε καφετέρια στις Σέρρες και αφαιρούν χρήματα και διάφορα αντικείμενα από το κατάστημα.

Σύμφωνα με τις εικόνες, έξω από την καφετέρια βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως συνεργοί τους.

Το βίντεο δημοσιοποίησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο διάλογος που ακούγεται μεταξύ των δραστών. Ένας από αυτούς προτείνει να πάρουν και το tablet του καταστήματος, ωστόσο οι υπόλοιποι τον αποτρέπουν, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τους.