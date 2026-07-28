Βίντεο: Καρχαρίας μάκο επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα ανοιχτά του Τρίκερι

Το σπάνιο στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από τον βυθό του Παγασητικού Κόλπου κατέγραψε ερασιτέχνης ανοιχτά του Τρίκερι.

Στο βίντεο φαίνεται ένας καρχαρίας μάκο να πλησιάζει και να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα, ενώ τα δύο ζώα βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εικόνες αναρτήθηκαν από τη σελίδα «Sharks in Greece» και μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο

Ο καρχαρίας μάκο, με την επιστημονική ονομασία Isurus oxyrinchus, συγκαταλέγεται στα ταχύτερα θαλάσσια αρπακτικά.

Σύμφωνα με ειδικούς, το περιστατικό αποτελεί μέρος της φυσικής λειτουργίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς οι μάκο κυνηγούν ψάρια, κεφαλόποδα και μεγαλύτερα θαλάσσια ζώα. Στη διατροφή τους μπορεί να περιλαμβάνονται και θαλάσσιες χελώνες.

Παρά την εικόνα ενός ισχυρού θηρευτή, ο καρχαρίας μάκο θεωρείται απειλούμενο είδος, καθώς ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Βίντεο: Sharks in Greece / Σταύρος Μόσχος