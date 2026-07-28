Εκτροπή φορτηγού από γέφυρα στη Ζαγορά Μαγνησίας

Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο άτομα από την Πυροσβεστική

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα το απόγευμα στη Ζαγορά Μαγνησίας, ύστερα από εκτροπή φορτηγού οχήματος από γέφυρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 18:30 για παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες του φορτηγού, το οποίο είχε καταλήξει σε γκρεμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαιναν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 46 και 22 ετών.

Ο 46χρονος είχε ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο 22χρονος απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από τους πυροσβέστες, τοποθετήθηκε σε φορείο και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές