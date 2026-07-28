«Μπλόκο» στο αεροδρόμιο για 18,7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Ένας 21χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς φέρεται να επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα σχεδόν 19 κιλά κάνναβης τύπου skunk, κρυμμένα στις αποσκευές του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 18,7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος φέρεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ποσοτήτων κάνναβης στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών δρομολογίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών του.