Στο πλευρό των ορφανών παιδιών της Βενεζουέλας ο ελληνικός ερυθρός Σταυρός.

Με ειδική αποστολή, απέστειλε εμβόλια για τα 100 παιδάκια του ορφανοτροφείου “hermanas carmelitas de la madre candeleria”, τα οποία έχασαν τους γονείς τους στον φονικό σεισμό, στην περιοχή La Guaira της Βενεζουέλας.

Οι νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα αναλάβουν τον εμβολιασμό των παιδιών.

Η παράδοση των εμβολίων στο Ορφανοτροφείο από το νοσηλευτικό κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Επιτετραμμένου Πρέσβη της Ελλάδος στη Βενεζουέλα, κ. Σταύρου Κυρίμη, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία αλλά και για τη συνολική αρωγή του στους χιλιάδες πληγέντες της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, το δεύτερο κλιμάκιο αλληλεγγύης του Ε.Ε.Σ. προς τους σεισμόπληκτους της Βενεζουέλας, στελεχώνει το Κινητό Νοσοκομείο που λειτουργεί στο γήπεδο μπέιζμπολ Jose Garcia Carneiro, καθώς και το υπαίθριο νοσοκομείο Σαν Χοσέ.

Οι νοσηλεύτριες του Ε.Ε.Σ. συμβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών, παρέχοντας προνοσοκομειακή φροντίδα και πρώτες βοήθειες στα ιατρεία και στο τμήμα βραχείας νοσηλείας που λειτουργεί στο Κινητό Νοσοκομείο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προαγωγή της υγείας και την ενδυνάμωση των παιδιών. Σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Βενεζουέλας, συμμετέχουν σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που διαβιούν σε κοντινούς καταυλισμούς και γειτονιές της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή φωτογραφίας /Ε.Ε.Σ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες της Βενεζουέλας.

Οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στην αλυσίδα αλληλεγγύης του Ε.Ε.Σ. προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας μπορούν να το πράξουν εδώ: https://www.redcross.gr/dorea-venezouela/