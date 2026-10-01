Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για ληστείες σε βάρος 2 γυναικών

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν στην Ηλιούπολη, καθώς φέρονται να αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας τρεις αλυσίδες λαιμού από δύο γυναίκες. Οι δύο επιθέσεις έγιναν διαδοχικά χθες το βράδυ, με διαφορά μόλις πέντε λεπτών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, εντόπισαν τους δύο 17χρονους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης.