LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Λέσβος: Χωρίς της αισθήσεις τους άνδρας σε βράχια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 16:55
Λέσβος: Χωρίς της αισθήσεις τους άνδρας σε βράχια
ΙΝΤΙΜΕ

Ένας άνδρας εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην Μυτιλήνη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλήνης. Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα. 

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης