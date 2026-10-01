Λέσβος: Χωρίς της αισθήσεις τους άνδρας σε βράχια
Ένας άνδρας εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην Μυτιλήνη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σημείο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλήνης. Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Ο άνδρας ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του.
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