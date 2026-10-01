Νέοι κανόνες στις προσλήψεις από 1η Νοεμβρίου

Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζουν τα δεδομένα στις προσλήψεις. Οι αγγελίες εργασίας σε εφημερίδες και διαδίκτυο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν τον προσφερόμενο μισθό ή το εύρος των αποδοχών, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν από την αρχή τι αμοιβή προσφέρει η θέση.

Τι θα πρέπει να αναφέρουν οι αγγελίες

Η αμοιβή δεν αφορά μόνο τον βασικό μισθό. Περιλαμβάνει bonus, επιδόματα, υπερωρίες, παροχές σε είδος και επαγγελματικές συντάξεις.

Στην αγγελία θα πρέπει επίσης να υπάρχουν πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση, εφόσον υπάρχει, ενώ η διατύπωσή της θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο.

Παράλληλα, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ρωτούν τους υποψηφίους πόσα χρήματα έπαιρναν στην προηγούμενη δουλειά τους. Η ερώτηση «ποιος ήταν ο μισθός σας στην προηγούμενη εργασία;» δεν επιτρέπεται να τίθεται στη διαδικασία πριν από την πρόσληψη.

Διαφάνεια στους μισθούς

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια και στους χώρους εργασίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συζητούν ανοιχτά, εφόσον το επιθυμούν, για τον δικό τους μισθό και τις αποδοχές των συναδέλφων τους, χωρίς κυρώσεις ή παρατηρήσεις.

Μπορούν επίσης να ζητούν στοιχεία για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους, αλλά και τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για ίδια ή ίσης αξίας εργασία, χωρίς να ταυτοποιούνται οι εργαζόμενοι.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αποκτούν υποχρέωση να υποβάλλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών, τα bonus και τις αποδοχές ανά κατηγορία εργαζομένων.

Η υποχρέωση ισχύει κάθε χρόνο για επιχειρήσεις με 250 και περισσότερους εργαζόμενους, κάθε τρία χρόνια για επιχειρήσεις με 150-249 εργαζόμενους και κάθε τρία χρόνια από το 2031 για επιχειρήσεις με 100-149 εργαζόμενους. Η ρύθμιση αφορά και δημόσιους φορείς.

Εφόσον αποδειχθεί μισθολογική διάκριση, οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν πλήρη αποζημίωση, αναδρομικούς μισθούς και bonus.

Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή δεν προβλέπει ίδιο μισθό για όλους, αλλά στοχεύει στα κενά και στις «μη δικαιολογημένες αποκλίσεις» στις αμοιβές.