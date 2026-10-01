Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας σήμερα

Ολοήμερη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας πραγματοποιείται σήμερα, στο Σχολείο της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» του Εθνικού Θεάτρου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 10:00 και συνεχίζεται έως τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη είσοδο και απαραίτητη προκράτηση.

Η «Γιορτή 65+» απευθύνεται σε ανθρώπους άνω των 65 ετών, αλλά και σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, λογοτεχνία, κίνηση και παιχνίδι.

Από θεατρικά εργαστήρια μέχρι τουρνουά μπιρίμπας

Η ημέρα ξεκινά με το θεατρικό εργαστήριο για 65+ «Χρόνια… πολλά!». Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες και επιθυμίες για θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό και δημιουργική γραφή.

Ακολουθεί η δράση «Τα βιβλία περιμένουν», μια αυτοσχέδια λέσχη ανάγνωσης όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται αγαπημένα βιβλία, αποσπάσματα και προσωπικές αναμνήσεις.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν ακόμη συναυλία κλασικής μουσικής, εργαστήριο ομαδικού τραγουδιού, εργαστήριο κίνησης και μουσική αφήγηση για όλη την οικογένεια.

Ξεχωριστή θέση έχει και το τουρνουά μπιρίμπας, που βάζει το παιχνίδι και τον ανταγωνισμό στο πρόγραμμα της ημέρας.

Ιστορίες, μνήμες και νέες συναντήσεις

Η «Γιορτή 65+» είναι αφιερωμένη στον χρόνο, στις αναμνήσεις, στις ιστορίες, στις νέες συναντήσεις και στις φιλίες.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και το «Συμβαδίζοντας», ένα εργαστήριο κίνησης που συνδέει την προσωπική μνήμη με τη συλλογική εμπειρία. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον χορό ή στην κίνηση.

Το βράδυ, παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση μουσικής αφήγησης «Όσα φέρνει η ώρα», με παραμύθια, μουσική και χιούμορ. Ακολουθεί η θεατρική παράσταση «Πώς μεγάλωσε η Αλίκη!», που προσεγγίζει την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων μέσα από τον χρόνο, την ηλικία, τη μνήμη και το παιχνίδι.

Η βραδιά κλείνει με χορό

Η γιορτή ολοκληρώνεται με το «Χορεύοντας», μια μουσική συνάντηση με τραγούδια του Μεσοπολέμου και αγαπημένες μελωδίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά.