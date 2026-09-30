Νεαροί άρπαζαν κοσμήματα και αλυσίδες από πεζούς

Έκλεβαν κοσμήματα και αλυσίδες από πεζούς. Οι Αρχές τους συνέλαβαν. Αναζητείται συνεργός τους.

Οι αστυνομικοι συνέλαβαν δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας 17 και 19 ετών, για σειρά ληστειών σε βάρος πεζών στην Κηφισιά και το Μαρούσι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Αστυνομία συνδέει την ομάδα με έξι περιπτώσεις στις οποίες αφαιρέθηκαν με τη βία αλυσίδες από τον λαιμό πολιτών. Ενώ παράλληλα έχει ταυτοποιήσει έναν ακόμη φερόμενο συνεργό, ο οποίος αναζητείται.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, κατ’ εξακολούθηση ληστείες και απείθεια.

Η περιπολία στην Κηφισιά που οδήγησε στις συλλήψεις

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην Κηφισιά. Οι αστυνομικοί τούς θεώρησαν ύποπτους και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις των αστυνομικών. Έτσι ακολούθησε η προσαγωγή τους στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου διερευνήθηκε η δράση τους.

Έξι εξιχνιασμένες ληστείες σε Κηφισιά και Μαρούσι

Η έρευνα των αστυνομικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με στόχο την αποκόμιση παράνομου εισοδήματος μέσω ληστειών.

Η φερόμενη δράση τους επικεντρωνόταν στην αφαίρεση αλυσίδων λαιμού από πολίτες, με χρήση βίας.

Αναζητείται τρίτο πρόσωπο

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ένα ακόμη άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναζητείται, ενώ η δικογραφία για την υπόθεση διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μαζί με τους δύο συλληφθέντες.