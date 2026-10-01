Αττική: 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία τον Σεπτέμβριο

Συνολικά 415 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο – η Τροχαία βεβαίωσε 942 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνολικά 415 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2026, με απολογισμό 12 νεκρούς και 499 τραυματίες.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν 8 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, καθώς και 9 σοβαρά ατυχήματα με 10 σοβαρά τραυματίες. Παράλληλα, σημειώθηκαν 398 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό, από τα οποία προέκυψαν 477 ελαφρά τραυματίες.

32.163 τροχονομικές παραβάσεις τον Σεπτέμβριο

Κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, στο πλαίσιο των ελέγχων για την οδική ασφάλεια, οι υπηρεσίες της Τροχαίας Αττικής βεβαίωσαν συνολικά 32.163 τροχονομικές παραβάσεις. Από αυτές, οι 234 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος. Από τους ελέγχους προέκυψαν 942 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 1.062 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 309 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 704 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Όσον αφορά τη χρήση μέσων προστασίας, καταγράφηκαν 1.365 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες, καθώς και 3.130 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν 82 παραβάσεις που αφορούσαν επικίνδυνους ελιγμούς.

Τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων

Στα βασικά αίτια των τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφηκαν στην Αττική περιλαμβάνονται η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η μη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.