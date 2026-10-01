Χανιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στον κόμβο Σούδας στα Χανιά, από την 1η έως και τις 10 Οκτωβρίου 2026, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Η απόφαση ελήφθη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.
Στένωση λωρίδων στον ΒΟΑΚ
Κατά τη διάρκεια των έργων θα γίνει στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας. Η κίνηση των οχημάτων θα συνεχίζεται κανονικά και στις δύο κατευθύνσεις του ΒΟΑΚ, στο ύψος όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες.
Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στις υφιστάμενες λωρίδες προσπέρασης σε όλο το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.
Κανονικά η είσοδος και η έξοδος από τον κόμβο Σούδας
Παρά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου προς και από τον ΒΟΑΚ, στον κόμβο Σούδας, θα πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία.
Οι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια των έργων.
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