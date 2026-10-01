Συνελήφθη 55χρονος για κλοπές από σταθμευμένα αυτοκίνητα

Συνελήφθη 55χρονος στην Ομόνοια για κλοπές από σταθμευμένα οχήματα σε περιοχές της Αττικής. Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, σε συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με το «επιχειρησιακό» όχημα και του πέρασαν χειροπέδες. Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών από σταθμευμένα οχήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για τον εντοπισμό των δραστών συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού.

Κατά την επιχείρηση στην περιοχή της Ομόνοιας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο και τον συνέλαβαν. Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε.

Πώς δρούσε

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 55χρονος κινούνταν τις πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στόχευε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Εκμεταλλευόταν την απουσία των ιδιοκτητών, αποκτούσε πρόσβαση στα οχήματα και αφαιρούσε αντικείμενα.

Στη συνέχεια, απομακρυνόταν από τα σημεία με το «επιχειρησιακό» όχημα.

Πέντε κλοπές σε Αττική

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις κλοπών σε Λαγονήσι, Μοσχάτο, Χαλάνδρι, Αιγάλεω και Πειραιά.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συναυτουργία από σταθμευμένα οχήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.