Συνελήφθη 55χρονος για μεταφορά παράτυπων μεταναστών

Στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χτες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος εντοπίστηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Καβαλλαρίου, να μεταφέρει με αυτοκίνητο δύο αλλοδαπούς που δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα διαμονής στην Ελλάδα.

Δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί έκαναν σήματα στον οδηγό για να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Εκείνος, όμως, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο των αποσκευών δύο αλλοδαπούς χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Κατασχέθηκαν το όχημα και κινητό τηλέφωνο

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.