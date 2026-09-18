Κλείνουν οι σταθμοί Κορυδαλλός και Μανιάτικα

Κλειστοί θα είναι σήμερα από τις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε ότι οι συρμοί θα περνούν από τους δύο σταθμούς, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Χωρίς στάση οι συρμοί

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., το κλείσιμο αφορά τους σταθμούς Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Από τις 15:30 οι συρμοί του Μετρό θα συνεχίζουν να διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς, αλλά δεν θα σταματούν σε αυτούς.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος

Η ΣΤΑ.ΣΥ. δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε το κλείσιμο των δύο σταθμών.