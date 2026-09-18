Χειροπέδες σε μεθυσμένη οδηγό- Προκάλεσε τροχαίο στις Συκιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στις Συκιές Θεσσαλονικής.
Η 33χρονη οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα προκάλεσε υλικές ζημιές.
Όπως φαίνεται η οδηγός του αυτοκινήτου οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η γυναίκα συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
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