Χειροπέδες σε μεθυσμένη οδηγό- Προκάλεσε τροχαίο στις Συκιές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στις Συκιές Θεσσαλονικής.

Η 33χρονη οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα προκάλεσε υλικές ζημιές.

Όπως φαίνεται η οδηγός του αυτοκινήτου οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η γυναίκα συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.