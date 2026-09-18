Ραφαέλα Ψαρρού Γιώργος Καράβας: 15 χρόνια κοινής πορείας

Η Ραφαέλα Ψαρρού αναφέρθηκε στα 15 χρόνια κοινής πορείας με τον Γιώργο Καράβα με μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.

“Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και κάπως συγκινούμαι. 15 χρόνια μαζί και συνέχεια κάνουμε καινούργια πράγματα, βρίσκουμε νέες τρέλες, αλλάζουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε μαζί”. Έγραψε μεταξύ άλλων.